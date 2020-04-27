Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке из-за давления на судей

Большая палата Верховного суда из-за давления в СМИ в понедельник отложила рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн, сообщил журналистам представитель суда.

Как уточнили в суде, Верховный суд заявит о давлении в прокуратуру и Высший совет правосудия.