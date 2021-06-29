В Верховном суде не смогли начать разбирательство по делу Суркисов

Большая Палата Верховного Суда не смогла приступить к рассмотрению дела компаний Суркисов.

Об этом говорится в пресс-релизе ПриватБанка.

«29.06.2021 Большая Палата Верховного Суда должна была провести первое судебное заседание по рассмотрению дела об обжаловании решения об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на основании которого иностранные компании, связанные с семьей Суркисов, пытаются взыскать с банка почти 350 млн долларов США», — говорится в сообщении.

В банке отмечают, что рассмотрение должно было проходить в закрытом режиме без участия представителей участников дела. Однако по полученной в телефонном режиме в канцелярии суда информации, в связи с пребыванием судьи-докладчика по данному делу на больничном дело Большой Палатой Верховного Суда не рассматривалось, о дате и времени следующего судебного заседания будет сообщено дополнительно.

Кассационные жалобы ПриватБанка и Кабинета Министров Украины на решение Печерского районного суда г. Киева приняты к рассмотрению Большой Палатой Верховного Суда в связи с существованием в рамках данного дела сразу двух исключительных правовых проблем, выявленных Кассационным гражданским судом.

Учитывая изложенное, а также значимость этого дела для ПриватБанка, экономики государства и общества, ПриватБанк и Кабинет Министров Украины обратились в суд с ходатайством о предоставлении возможности участвовать в судебных заседаниях.

Рассмотрение кассационных жалоб против ПриватБанка и Кабинета Министров Украины на решение Печерского районного суда г. Киева, на основании которого иностранные компании, связанные с семьей Суркисов, пытаются взыскать с банка почти 350 млн долл., было назначено Верховным Судом на 24 марта 2021 года, затем перенесено на 7 апреля.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

17 мая 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора ПриватБанка, которые касались счетов физлиц.

Семья Суркисов, а также связанные с ними лица, подали 42 иска против Национального банка Украины.