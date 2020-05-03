В мире уже почти 3,5 миллиона случаев COVID-19

По состоянию на утро 3 мая число инфицированных коронавирусом в мире достигло 3 миллионов 484 тысяч 488 человек.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
Умерли 244 780, выздоровели 1 миллион 121 тысяча 576 человек.
В США зарегистрировано 1 160 774 случая COVID-19, из них 67 444 летальных случаев.
В Испании — 245 567 случаев (25 100 летальных и 146 233 случая выздоровления).
В Италии — 209 328 случаев (28 710 погибших и 79 914 выздоровевших).
Количество зафиксированных случаев, как и раньше, растет в Мексике, где за сутки зафиксировали 1 349 новых случаев (22 088 всего) и 89 смертей (2 061 всего).
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