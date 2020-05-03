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Власть не справилась с карантином, берегите себя

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
1612
Власть не справилась с карантином, берегите себя

Власть не справилась с карантином. И дело не в антикризисных мерах. По большому счету, большинство принятых решений — формально — были вовремя и, как говорится, в правильном направлении. Дело в другом. За рапортами и сводками о рейсах, масках, полицейских патрулях и бюджетных перетрясках люди так и не увидели собственно государства.

Даже подчинившись почти полтора (!) месяца назад карантинному режиму и заморозив на время собственное дело, многие надеялись на разумную, прокатившую, а главное — ответственную политику «сверху». Если выделены деньги медикам, медикаменты и средства защиты в больницы — значит все эти ресурсы таки выделены и распределены. Если обещана помощь бизнесу — значит эта помощь организовывается и обеспечивается. Если дисциплина и наказание за нарушения — значит, ВСЕ РАВНЫ перед законом. и НИКТО НЕ ВОРУЕТ на новых бедах, неужели же мало коррупции и воровства на крови войны?

Эти «если» еще долго можно перечислять. По факту же — чванство и полуправда, угрозы и поучения, игра мускулами и мелкая, какая-то улично-дворовая психология шпаны — «попользоваться ситуацией», протянуть решения, которая без карантина обернулись бы бунтами и судами (закон о продаже земли, изменения в регламенте и подготовка т.н. «банковского закона»).

Сейчас мы — свидетели тихого «бунта шашлыков и базаров». Без митингов, сборов подписей и «комитетов спасения». И это, на мой взгляд, даже не привычное уже для нас, по примеру прошлых режимов, падение доверия. Это хуже, — игнорирование. Общество само выходит из карантина. Без спроса. И особо не считаясь ни с властью, ни с запретами.

Это чувствуют «кожей» местные, потому столько местечковых решений. Еще немного — и появится азарт «кто кого». Опасно, что азарт элит может, как тот самый вирус, передаваться и обществу. Так, из крайности в крайности. Из-за ... даже не буду использовать эпитеты.

Но во всей этой абсурдности и тупости ситуации, где у каждого — своя правда (а точнее, свой страх и отчаяние, помноженное на очередное разочарование) есть один существенный момент — эпидемия коронавируса. Которая никуда еще «не делась», и может усилиться именно из-за этой самой абсурдности происходящего.

Можно ли было и можно ли сейчас по другому? Несомненно. И нужно ... бы. О подходах и политических механизмах диалога, согласования интересов, взаимодействия центра и регионов писал и говорил много. Только смотрю на часы — начинается новый майский день, «нанайские мальчики» только начинают борьбу, почему-то считая, что это хорошо поможет на выборах, большинство людей поглядывая друг на друга начинают поплевывать на вирус, медики без денег и защиты все чаще выходят с протестом в уставших глазах... И успеть что-то новое заявить или предложить уже нет ни возможности, но новых аргументов.

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Поэтому — берегите себя. Не забывайте о родных и близких. Найдите способ самостоятельно соориентироваться в данных о динамике заболеваний, благо, данных об этом предостаточно. Возвращаясь к своему бизнесу, позаботьтесь о важных санитарно-гигиенических условиях работы для себя и своих коллег. Если Ваша работа позволяет работать «на удаленке» -лучше использовать эту возможность. Если есть возможность взаимодействовать с местной властью по мерам ослабления карантина — добивайтесь взаимодействия и правил, обеспечивающих максимальную защищенность производства, торговой площадки, офиса, остановок и мест ожидания.

Пишу, потому что переживаю за происходящее.

И если у «велюровых» не хватило ума по-людски реализовать политику карантина, у оппозиции — меры в критике и в шаблонной контрпропаганде смешных «телелидеров», а местные пользуются ситуацией и хотят «оседлать волну», то — этого самого ума должно хватить у нас с вами. Ведь мы знаем, что делать и как делать. С ними еще разберемся.
Берегите себя!

Андрей Ермолаев, коронавирус
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Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Власть не справилась с карантином, берегите себя

Власть не справилась с карантином. И дело не в антикризисных мерах. По большому счету, большинство принятых решений - формально - были вовремя и, как говорится, в правильном направлении. Дело в другом. За рапортами и сводками о рейсах, масках, полицейских патрулях и бюджетных перетрясках люди так и не увидели собственно государства.
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