В Киеве количество инфицированных COVID-19 превысило 1,5 тысячи

За прошедшие сутки в Киеве подтверждено 17 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко

«Еще у 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. 1 случай, к сожалению, — летальный. Сегодня в Киеве уже 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — написал мэр на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Заболели 6 женщины в возрасте от 55 до 68 лет и 6-месячная девочка, а также 10 мужчин возрасте от 30 до 80 лет.

«В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков», — подытожил Кличко.