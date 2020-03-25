Работники киевских банков получили пропуска в общественный транспорт

Банковские работники приравнены к рабочим критической инфраструктуры, поэтому также получают специальные пропуска в общественный транспорт Киева в период карантина.
Об этом сообщили банкиры в ходе круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.
«Мы получаем проездные через Независимую ассоциацию банков Украины. И с 25 марта сотрудники на общественном транспорте смогут добираться на работу», — сообщил председатель правления Форвард Банка Андрей Киселев.
Председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов сообщил, что его банк уже получил эти пропуска.
«Но есть одна большая проблема. Для многих проверяющих в общественном транспорте наличие пропуска и удостоверения сотрудника банка не является основанием позволить человеку ехать. Они говорят: „Вы не врач“. Нужно публично заявить, что банки отнесены к стратегическим предприятиям, потому что инциденты бывают», — рассказал Сергей Мамедов.
А когда банк «Глобус» попытался нанять автобус для перевозки собственных сотрудников, то столкнулся с тем же ограничением в 10 человек.
НБУ обещает помочь с урегулированием ситуации с пропусками.
«Что касается публичной информации о том, что банки сегодня работают и должны обеспечить сервис, мы эту информацию распространим. В среду у меня будет брифинг, на котором я это отмечу. К тому же нужно, чтобы местные или государственные органы эту информацию подтвердили», — считает первая заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.
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