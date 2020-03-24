В Киеве 4 новых случая инфицирования коронавирусом, в Житомире – один

В Киеве лабораторно подтверждены 28 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Количество больных увеличилось на четыре человека и уже 28 лабораторно подтвержденных случаев», — сказал Кличко в видеообращении в полдень вторника.
Также в Житомире установлен еще один случая инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
«Еще один положительный результат экспресс-теста на COVID-19 в Житомире», — написал Сухомлин на странице в Фейсбук.
Он добавил, что сейчас пациентка госпитализирована в инфекционное отделение больницы № 1, также ожидаются результаты из лаборатории.
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