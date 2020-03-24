В столице пока нет ухудшения ситуации с преступностью, но в полиции не против комендантского часа

Введение запрета на передвижение по улице в ночное время поможет не допустить фактов мародерства в столице, считает начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко .

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» Крищенко рассказал, что в столице криминогенная обстановка не изменилась в связи с введением ограничительных мер по предотвращению коронавируса.

«Мы понимаем, что в такое тяжелое время происходит рост преступности. Но на данный момент нет этого, даже есть некоторое снижение уличной преступности: за последние сутки в Киеве не было ни одного грабежа, это случается крайне редко», — сказал он.

По словам руководителя полиции Киева, в целом уровень преступности в столице остается прежним.

Крищенко выразил мнение о том, что ограничения выхода на улицу в ночное время помогло бы предотвратить мародерство в столице. «Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время», — сказал он.

«Так что усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но также для того, чтобы кривая преступности не поползла вверх, ведь безопасность людей, профилактика и раскрытия преступлений — это наши непосредственные обязанности», — подытожил руководитель главка полиции.