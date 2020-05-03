В Германии снижаются темпы инфицирования коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом нового типа в ФРГ возросло за сутки на 793, такие темпы инфицирования наблюдались в стране более полутора месяцев назад. Как сообщил в воскресенье берлинский Институт Роберта Коха в ежедневной сводке, общее количество заболевших в стране — 162 496.
Выздоровели 130 600 человек, что на 1 600 больше, чем было днем ранее. Таким образом, суточный прирост числа выздоровевших более чем вдвое превышает увеличение количества инфицированных. Умерли от последствий инфекции в Германии 6 649 человек, что на 74 больше, чем было накануне.
Эпицентрами распространения коронавируса в стране являются Бавария, Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг.
С прошлой недели в ФРГ немного смягчены меры по ограничению социальных контактов. Разрешено открыться магазинам площадью до 800 кв. м, начинают работать школы. С 4 мая последует новая волна послаблений.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016