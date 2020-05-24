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В ФРГ начинают отказываться от защитных масок

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В ФРГ начинают отказываться от защитных масок

В Тюрингии планируют с 6 июня отменить обязанность носить защитную маску и требования по соблюдению минимальной дистанции.

Об этом сообщает DW.

«О планах отменить обязательное ношение защитных масок, соблюдение минимальной дистанции и ограничение контактов с другими сообщил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пресс-службе земельного правительства Тюрингии сообщили, что детали отказа от этих ограничений на уровне земли должны обсудить 26 мая в ходе правительственного заседания. Кроме того, планируется распустить антикризисный штаб и заменить его системой оповещения, контроль над которым возьмет на себя земельный министерство здравоохранения. Замену общенациональных директив на местные мероприятия планируют ориентировать на показатель новых случаев заражений на 100 тысяч человек.

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По данным земельной власти, актуальный показатель инфицирования в Тюрингии составил 5,8 на 100 тысяч жителей в течение одной недели. В целом в этой восточной немецкой земле было подтверждено более 2,8 тысячи заражений коронавируса, а 151 человек умер от такой инфекции или имея ее. Число пациентов, которые на данный момент выздоровели, оценивается в более 2,4 тысячи.

ФРГ, коронавирус
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