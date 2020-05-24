В ФРГ начинают отказываться от защитных масок

В Тюрингии планируют с 6 июня отменить обязанность носить защитную маску и требования по соблюдению минимальной дистанции.

Об этом сообщает DW.

«О планах отменить обязательное ношение защитных масок, соблюдение минимальной дистанции и ограничение контактов с другими сообщил премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пресс-службе земельного правительства Тюрингии сообщили, что детали отказа от этих ограничений на уровне земли должны обсудить 26 мая в ходе правительственного заседания. Кроме того, планируется распустить антикризисный штаб и заменить его системой оповещения, контроль над которым возьмет на себя земельный министерство здравоохранения. Замену общенациональных директив на местные мероприятия планируют ориентировать на показатель новых случаев заражений на 100 тысяч человек.

По данным земельной власти, актуальный показатель инфицирования в Тюрингии составил 5,8 на 100 тысяч жителей в течение одной недели. В целом в этой восточной немецкой земле было подтверждено более 2,8 тысячи заражений коронавируса, а 151 человек умер от такой инфекции или имея ее. Число пациентов, которые на данный момент выздоровели, оценивается в более 2,4 тысячи.