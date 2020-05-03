Лукашенко заявил, что в Беларуси от алкоголя умирает в пять раз больше людей, чем от коронавируса

Число умерших после инфицирования новым коронавирусом в Беларуси в пять раз меньше, чем от отравления алкоголем. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко на совещании в воскресенье, на котором обсуждались подготовка мероприятий ко Дню Победы и эпидемическая ситуация в стране.

«Что меня поразило — от отравления алкоголем умерли 482 человека, самоубийств 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств, — приводит слова президента агентство БелТА. — На пожарах погибли 218 человек, на дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек — почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19». По состоянию на 2 мая в стране зафиксировано 97 смертей пациентов с коронавирусом.

Кроме того, за четыре месяца от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. белорусов, от онкологии — примерно 6,4 тыс.

Как подчеркнул Лукашенко, показатель смертности в стране снижается. «За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет», — заявил глава государства.

В Беларуси, где число инфицированных новым коронавирусом составляет 15 828, карантин не введен. Вопреки предостережениям Всемирной организации здравоохранения, с 20 апреля там возобновились занятия в школах, 25 апреля прошел общереспубликанский субботник, идет подготовка к параду в честь Дня Победы. В этих условиях в стране начал действовать «народный карантин», многие белорусы по возможности добровольно сводят к минимуму социальные контакты и выбирают режим самоизоляции.