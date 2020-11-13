Лукашенко считает коронавирус способом переделить мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает новый коронавирус ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир. Об этом он заявил в пятницу во время интервью СМИ, передает агентство БелТА.

«Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь», — сказал Лукашенко.

Отметим, что Лукашенко уже не в первый раз озвучивает подобные конспирологические теории.