Лукашенко назвал коронавирус божьим наказанием

Пандемия коронавируса может быть послана людям в наказание за их пренебрежительное отношение к природе. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с рабочими предприятия «Горизонт», передает «БеЛТА».
«Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе», — сообщил он.
По словам политика, без гармонии с природой люди будут нездоровы, а их дети будут нищими.
Ранее Лукашенко говорил, что пандемия обернулась тем, что крупные игроки на мировой арене «начали делить мир». «Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической», — указал белорусский лидер.
По последним данным, число заболевших COVID-19 в выросло до 203 104 человек.
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