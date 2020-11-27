Лукашенко без защиты посетил «красную зону» в СOVID-стационаре

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 6-ю городскую клиническую больницу Минска, в том числе он прошел в «красную» зону, где проходят лечение больные COVID, сообщает «БелТА». Белорусский лидер не стал надевать полный защитный комплект, он обошелся маской и на видеокадрах пожимал руки врачам, не надевая перчаток.
Главный врач больницы Игорь Юркевич доложил президенту о зарплатах медицинского персонала в больнице. «У врачей реанимации зарплата порядка 7-9 тыс. белорусских рублей (2,7-3,5 тысячи долларов, — Ред.). Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок», рассказал главврач.
«Они делают большое дело. Если в красной зоне человек работает, пусть он и получает», — ответил на это Лукашенко.
В конце июля Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Президент заявлял, что симптомов у него не было.
Уже в августе он назвал пандемию политической и экономической войной.
По официальным данным Минздрава Беларуси, с начала эпидемии в стране заразились коронавирусом более 130 тыс. человек, 1128 пациентов умерли.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016