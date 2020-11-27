Лукашенко без защиты посетил «красную зону» в СOVID-стационаре

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 6-ю городскую клиническую больницу Минска, в том числе он прошел в «красную» зону, где проходят лечение больные COVID, сообщает «БелТА». Белорусский лидер не стал надевать полный защитный комплект, он обошелся маской и на видеокадрах пожимал руки врачам, не надевая перчаток.

Главный врач больницы Игорь Юркевич доложил президенту о зарплатах медицинского персонала в больнице. «У врачей реанимации зарплата порядка 7-9 тыс. белорусских рублей (2,7-3,5 тысячи долларов, — Ред.). Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок», рассказал главврач.

«Они делают большое дело. Если в красной зоне человек работает, пусть он и получает», — ответил на это Лукашенко.

В конце июля Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Президент заявлял, что симптомов у него не было.

Уже в августе он назвал пандемию политической и экономической войной.

По официальным данным Минздрава Беларуси, с начала эпидемии в стране заразились коронавирусом более 130 тыс. человек, 1128 пациентов умерли.