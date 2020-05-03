Почти половина британских врачей покупали средства защиты за свой счет

Почти половина британских врачей признались, что покупали средства индивидуальной защиты за свой счет или получали их от благотворительных организаций. Таковы результаты опроса медицинских работников, опубликованного в воскресенье Британской медицинской ассоциацией (BMA).
«Общее число врачей, как оказывающих услуги первичной медицинской помощи, так и работающих в системе предоставления социальной помощи, которые сообщили о том, что приобрели средства индивидуальной защиты для себя или на нужды своего отделения или использовали переданные в дар, составило 48%», — отмечается в исследовании, в котором приняли участие более 16 тыс. медиков. Это исследование, которые проводилось с 28 по 30 апреля, стало самым масштабным с момента вспышки в Великобритании заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
Наиболее остро проблему с нехваткой защитных медицинских средств испытывают на себе врачи общей практики — 55% из них пожаловались на эту проблему. Среди врачей в больницах 38% упомянули этот аспект. При этом более трети врачей не обсуждали эту тему со своим руководством. 7% поступили так, потому что побоялись, а еще 30% высказали уверенность, что это все равно ничего не изменило бы.
В целом 65% британских медработников признались, что ощущают себя частично или совершенно незащищенными от коронавирусной инфекции, с которой им приходится сталкиваться ежедневно.
Отметим, что по данным британских СМИ, в стране умерли более 100 медиков, заразившихся коронавирусом. При этом, как сообщалось в середине апреля, коронавирусная инфекция обнаружена у более чем 30% сдавших анализы сотрудников британской сферы здравоохранения.
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