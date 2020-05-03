Лукашенко не будет отменять в Беларуси военный парад в День Победы

Военный парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Беларуси, поэтому он не может быть отменен, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил в воскресенье на совещании по подготовке мероприятий ко Дню Победы и эпидемиологической ситуации в стране президент страны Александр Лукашенко.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад, просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались», — подчеркнул глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент Беларусии сообщил, что ряд депутатов и сенаторов из РФ выразили желание посетить военный парад в Минске.

«Отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске. Мы приветствуем это, пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», — сказал Лукашенко.