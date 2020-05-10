Число зараженных коронавирусом в РФ превысило 200 тыс. человек

За последние сутки в России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил местный оперативный штаб. Общее число заболевших составило 209 688.

Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс. Максимальный показатель суточной заболеваемости был зафиксирован 7 мая — тогда штаб сообщил об 11,2 тыс. зараженных.

Более половины новых зараженных (5551) за сутки обнаружили в Москве, общее количество заболевших в столице увеличилось до 109,7 тыс. человек.

Также за последние 24 часа в РФ зафиксировали 88 летальных исходов. Общее число умерших с COVID-19 составило 1915.