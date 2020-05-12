Одесса ожидает 4-5 млн туристов в этом году

Одесса планирует в этом году быть 100% туристическим центром Украины и рассчитывает принять 4-5 миллионов туристов. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый.
«Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых препятствий или мероприятий не должно быть. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 — этот вопрос будет решен», — считает Куцый.
Вероятно, количество туристов может достичь 4-5 миллионов человек, добавил он.
«Авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено, а потому основной поток туристов ожидаем именно в Одесскую область. Одесса будет 100% туристическим центром Украины в этом году», — убежден Куцый.
Он также подчеркнул, что власти области придерживаться всех рекомендаций, которые будет предоставлять Кабмин, Министерство здравоохранения по количеству лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах, ресторанах после восстановления их работы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016