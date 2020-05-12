Одесса ожидает 4-5 млн туристов в этом году

Одесса планирует в этом году быть 100% туристическим центром Украины и рассчитывает принять 4-5 миллионов туристов. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

«Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых препятствий или мероприятий не должно быть. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 — этот вопрос будет решен», — считает Куцый.

Вероятно, количество туристов может достичь 4-5 миллионов человек, добавил он.

«Авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено, а потому основной поток туристов ожидаем именно в Одесскую область. Одесса будет 100% туристическим центром Украины в этом году», — убежден Куцый.

Он также подчеркнул, что власти области придерживаться всех рекомендаций, которые будет предоставлять Кабмин, Министерство здравоохранения по количеству лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах, ресторанах после восстановления их работы.