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«Укрзализныця» будет восстанавливать пригородное сообщение в два этапа

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«Укрзализныця» будет восстанавливать пригородное сообщение в два этапа

АО «Укрзализныця» разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19.

Как отмечается в сообщении на сайте компании, планом предусмотрено две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.

«Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы „пик“, на втором — планируем назначить еще 571 поезд и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение», — сообщил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Иван Юрик, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов.

Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

Юрик также напомнил об убыточности сектора пригородных перевозок из-за хронической недокомпенсации местными бюджетами за поездки льготных категорий граждан.

Так, по данным специалистов «Укрзализныци», при восстановлении следования на первом этапе, исходя из месячного расчета, компания недополучит 279,5 млн грн, а на втором — еще 224,5 млн грн.

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«Компания понимает сложную ситуацию в экономике страны и продолжит добросовестно выполнять функции социального перевозчика. Однако мы также обращаем внимание на необходимость решения вопроса компенсаций за перевозку льготников и источников финансирования развития пригородного движения», — подчеркнул он.

Юрик призвал рассмотреть пример стран ЕС, где действует модель, согласно которой местное самоуправление берет участие в финансировании пригородного и регионального железнодорожного сообщения.

электрички, УЗ, пригородное сообщение
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