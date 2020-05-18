Социологи уверяют, что спустя год Зеленский победил бы Порошенко с таким же результатом

Если бы выборы президента состоялись в середине мая 2020 года, за действующего главу государства Владимира Зеленского отдали бы голоса 39,3% граждан среди тех, кто пойдет голосовать и определился с симпатией. Об этом свидетельствуют данные соцопроса группы Рейтинг.
Результат по всем участникам опроса:
39,3% — Зеленский;
13,9% — Юрий Бойко;
13,3% — Петр Порошенко;
8,6% — Юлия Тимошенко;
5,9% — Игорь Смешко;
<5% — все остальные кандидаты.
Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то результаты выборов, утверждают в Рейтинге, был бы почти идентичен тому, что и год назад: 75% среди избирателей поддержали бы Зеленского, а 25% — Порошенко.
Результат второго тура реальных выборов в 2019 году — 73,2% Зеленский, 24,4% Порошенко.
Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных РФ территорий, по методу телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность не выше 1,8%.
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Це ще раз підтверджує, що його перемога не має жодного стосунку ані до соціально-економічних устремлінь громадян, ані до ніби-то вимог боротьби з корупцією. Бо всі ці проблеми як були, так й залишилися. Отже, це вибір не імен, а вибір цивілізаційний - чи вони хочуть в Європу, чи какая разніца, пусть будєт Расія.