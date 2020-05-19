Тимошенко вместо внеочередного заседания Рады отдыхала с Власенко в спа-отеле на Львовщине

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко во время карантина пропустила внеочередное заседание ВРУ 7 мая, на котором рассматривались неотложные вопросы, связанные с борьбой с эпидемией коронавируса, так как на той неделе находилась в пятизвездочном спа-отеле на Львовщине Edem Resort Medical & Spa. Он принадлежит бизнесмену, заместителю председателя ВО «Свобода» и одному из основных спонсоров этой партии Игорю Кривецкому.
Тимошенко пока не объяснила журналистам свое отсутствие в парламенте и возможное нарушения карантина. Об этом говорится в спецрепортаже «5-звездочный карантин Юлии Тимошенко» программы «Схемы: коррупция в деталях».
Кроме Тимошенко, по данным журналистов, в отеле отдыхал и ее соратник Сергей Власенко. Нардеп также не явился на внеочередное заседание 7 мая.
В то же время, как сообщили в аппарате ВРУ, по состоянию на 18 мая никаких документов, которые бы объясняли отсутствие этих двух нардепов во время внеочередного заседания, туда не поступало.
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