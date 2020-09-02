Заболевшая коронавирусом Тимошенко рассказала о своем самочувствии

Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко после двух недель борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 сообщила, что пережила кризисное состояние, теперь будет постепенно возвращаться к нормальной жизни.
«Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», — написала Тимошенко на своей странице в Facebook в среду.
Как сообщалось, информация о заболевании Тимошенко COVID-19 появилась 25 августа. Пресс-секретарь политика Марина Сорока заявила, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое.
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