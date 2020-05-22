В Южной Корее начали тестировать население на антитела к коронавирусу

Власти Республики Корея приступили к тестированию жителей разных регионов страны на антитела к коронавирусу, чтобы выяснить, какой процент населения был инфицирован и приобрел иммунитет. Об этом сообщил в пятницу Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
На начальном этапе будут проверены около полутора тысяч жителей города Тэгу и провинций Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо, на долю которых приходится большинство подтвержденных случаев инфекции. До конца года пробы будут взяты еще у семи тысяч жителей разных районов страны, что позволит выяснить, сколько человек выздоровели, не зная о заражении, так как у них не было симптомов.
Тесты на антитела, проведенные в ряде других стран, показали, что от 10% до 20% населения имеют иммунитет к инфекции.
В Южной Корее количество подтвержденных случаев заражения составило 11 142, из них 10 162 полностью излечились. Уровень смертности в стране достигает 2,37%. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016