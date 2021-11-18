В Южной Корее установили новый антирекорд по числу случаев COVID-19

В Республике Корея за сутки 17 ноября выявлено 3 290 новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальное число с января прошлого года, когда в стране был зарегистрирован первый заболевший, сообщило в четверг Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний.
Предыдущий антирекорд — 3 270 человек — был зафиксирован 25 сентября текущего года. Резкий рост числа инфицированных произошел после того, как 1 ноября в стране начался переход к обычной повседневной жизни, а большинство ограничений были отменены.
На долю столичного региона, в который входят Сеул, Инчхон и провинция Кёнгидо, пришлось 78% новых случаев заболевания. Общее число заразившихся с начала пандемии в Южной Корее достигло 406 065. Количество пациентов, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, составило 506, от осложнений, вызванных COVID-19, за сутки умерли 29 человек. Общее число смертей составляет 3 187, коэффициент смертности — 0,78%.
С момента начала вакцинации в феврале этого года одной дозой вакцин привиты 81,2% населения страны, 77,8% населения вакцинированы полностью.
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