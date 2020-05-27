Бывший канцлер ФРГ Шрёдер назвал «карликом» посла Украины

Известный своей пророссийской позицией экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что считает бессмысленными санкции в условиях глобального кризиса, и добавил, что критика посла Украины на этот счет никого не интересует. Об этом бывший глава германского правительства заявил в новом подкасте, первый выпуск которого был опубликован во вторник.
В выпуске, который был в целом посвящен борьбе с коронавирусом, социал-демократ высказал точку зрения, что в нынешних условиях нужно больше международного сотрудничества, а не ограничительных мер. «Не нужно практиковать санкции друг к другу. Я пытался указать, что это касается и России. И почему тогда не то посол, не то бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины меня критикует?» — сказал экс-канцлер. «Посол», — подсказал ему ведущий подкаста. «Да, карлик с Украины, — продолжил Шрёдер. — Это никого не интересует даже в Германии».
3 мая в опубликованном в газете Der Tagesspiegel интервью Шрёдер сказал, что санкции против России не имеют смысла, потому что они не в состоянии принудить ее к чему-либо. Он также отметил, что ни один президент РФ не вернет Крым Украине. Позже посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отреагировал на это — он раскритиковал бывшего канцлера и добавил, что полуостров будет в составе Украины еще при жизни Шредера.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016