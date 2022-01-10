Войти
Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием
позиция
Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием
Трамп назвал Twitter позором демократии
резонанс
Трамп назвал Twitter позором демократии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Посол заявил об «исторической ответственности» Германии за Украину

555
Посол заявил об «исторической ответственности» Германии за Украину

Германия несет за Украину такую же историческую и моральную ответственность, как и за Израиль, считает украинский посол в ФРГ.

Германия несет моральную ответственность за будущее Украины и поэтому должна продать Киеву оборонительное вооружение. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Мы призываем правительство ФРГ отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону», — сказал он.

Как утверждает Мельник, Германия «несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль».

Мельник отметил, что нежелание Берлина предоставлять нашей стране оружие может негативно отразиться на состоянии отношений Украины и Германии. «Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», — подчеркнул он.

Читайте также: Блинкен заявил о пистолете, который Россия приставила к голове Украины

В конце декабря глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью агентству DPA сообщила, что Берлин не намерен поставлять вооружение Украине даже несмотря на возможную угрозу со стороны России. Она подчеркнула, что, по мнению Берлина, «дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности» и искать выход их сложившейся ситуации ФРГ намерена исключительно дипломатическим путем, через «нормандский формат» и ОБСЕ. При этом глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «нарушение международного права и суверенитета Украины будут иметь огромные политические и экономические последствия для России».

Поставки оборонительных вооружений в Украину уже ведут Соединенные Штаты.

ФРГ, отношения с Россией, Андрей Мельник
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 января 2022
Воскресенье, 9 января 2022
Суббота, 8 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016