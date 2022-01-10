Посол заявил об «исторической ответственности» Германии за Украину

Германия несет за Украину такую же историческую и моральную ответственность, как и за Израиль, считает украинский посол в ФРГ.

Германия несет моральную ответственность за будущее Украины и поэтому должна продать Киеву оборонительное вооружение. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Мы призываем правительство ФРГ отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону», — сказал он.

Как утверждает Мельник, Германия «несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль».

Мельник отметил, что нежелание Берлина предоставлять нашей стране оружие может негативно отразиться на состоянии отношений Украины и Германии. «Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», — подчеркнул он.

В конце декабря глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью агентству DPA сообщила, что Берлин не намерен поставлять вооружение Украине даже несмотря на возможную угрозу со стороны России. Она подчеркнула, что, по мнению Берлина, «дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности» и искать выход их сложившейся ситуации ФРГ намерена исключительно дипломатическим путем, через «нормандский формат» и ОБСЕ. При этом глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнула, что «нарушение международного права и суверенитета Украины будут иметь огромные политические и экономические последствия для России».

Поставки оборонительных вооружений в Украину уже ведут Соединенные Штаты.