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Глава комитета Бундестага отказался встречаться с послом Украины

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Глава комитета Бундестага отказался встречаться с послом Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил главу комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Михаэля Рота в нежелании с ним встречаться и обсуждать такую тему, как поставки Германией вооружений Киеву. Об этом дипломат написал в Twitter.
Рот в воскресенье в интервью телеканалу n-tv посоветовал украинским политикам в свете дискуссии вокруг поставок оружия придерживаться "культуры общения, которая не избегает разногласий, но пытается найти решения за закрытыми дверями".

"Вы выступаете за "культуру общения с Украиной, чтобы обсуждать разногласия "за закрытыми дверями". Еще в середине декабря 2021 года я попросил вас о встрече. 17 января 2022 вы передали, что это "сейчас невозможно", - написал Мельник. "Я могу понять, что наша критика сомнительной позиции Германии по отказу поставок вооружений вам не нравится, но до тех пор, пока вы не найдете время поговорить об этом с послом, вы будете вынуждены узнать о позиции Украины из немецких СМИ", - заявил дипломат.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок.

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Рот в интервью n-tv указал на то, что при "очень односторонней дискуссии вокруг поставок вооружений часто забывают, какой важный вклад вносит Германия, чтобы помочь Украине в развитии демократии и правовой государственности, создании рабочих мест, защите климата и борьбе с коррупцией". "Дискуссия не облегчает жизнь и друзьям украинцев, к которым я себя причисляю", - посетовал глава комитета Бундестага.

ФРГ, Бундестаг, Андрей Мельник
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