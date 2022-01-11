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Украина призывает нового канцлера ФРГ склонить Путина к переговорам

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Украина призывает нового канцлера ФРГ склонить Путина к переговорам

Германия должна приложить усилия к тому, чтобы Украину в ближайшее время приняли в Евросоюз и НАТО, «пустить на лом» газопровод «Северный поток — 2», проходящий по дну Балтийского моря, обеспечить поставки в Украину оборонительного вооружения и организовать встречу в «нормандском формате» в Берлине. Такие требования в адрес канцлера Германии Олафа Шольца выдвинул посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью информагентству Reuters, опубликованному во вторник, 11 января.

По мнению Мельника, Шольц должен активнее играть роль посредника в конфликте между Украиной и Россией. «Именно сегодня нам требуется личное участие федерального канцлера Олафа Шольца, чтобы принудить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров», — заявил украинский дипломат.

Подобная инициатива, по словам Мельника, стала бы «лакмусовой бумажкой для новой внешней политики Германии». Политику ФРГ по отношению к России на данный момент он считает слишком мягкой: «с Кремлем слишком часто вступают в диалог и слишком редко проявляют по отношению к нему жесткость».

Также, по словам Мельника, оборонительные вооружения, которое Германия могла бы поставить Украине, «существенно увеличило бы обороноспособность» нашей страны.

Страх перед большими потерями российских ВС в случае нового вторжения в Украину стал бы для Путина ключевым аргументом в пользу того, чтобы не начинать войну, заявил дипломат. При этом он добавил, что «немецкий опыт в сфере коммунальных реформ и лучшие советники по децентрализации мало чем помогут» Украине в этой сфере.

Что касается возможного проведения в Берлине саммита в «нормандском формате», то, по мнению украинского посла, это мероприятие помогло бы «склонить Путина к переговорам без предварительных условий и начать все с начала». При этом Мельник допустил подключение к переговорному процессу американской стороны. «Ясно и то, что нам нужны американцы, чтобы вести переговоры с Путиным с единой позиции силы», — подчеркнул он.

Мельник указал, что Украина готова добросовестно выполнять минские соглашения. Однако, учитывая, что Россия «создала новые факты», раздав в Донецкой и Луганской областях сотни тысяч паспортов РФ, сегодня к этим договоренностям «нужен креативный подход», добавил дипломат.

Комментируя переговоры России и США, стартовавшие 10 января в Женеве, Мельник заявил, что Украина «обязательно» должна в них участвовать. «Наш основной принцип: не решать ничего насчет Украины без Украины», — подчеркнул он.

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При этом Мельник позитивно отозвался о позиции Запада, отказавшего России в праве наложить запрет на перспективу вступления Украины в НАТО. В то же время отложить принятие Украины в альянс «до китайской Пасхи», чтобы избежать угрозы войны, было бы неправильно, сказал посол. «Нельзя идти на дурные компромиссы с Россией в ущерб Украине», — отметил дипломат, добавив, что украинское правительство не сомневается, что Украину рано или поздно примут в НАТО.

Целью американо-российских переговоров должно стать возвращение на позиции 2013 года, полагает Мельник. Для этого Россия должна вернуть Украине аннексированный полуостров Крым, вывести свои войска и частные военные компании из Донбасса, а также «выплатить Украине миллиардные репарации на восстановление», резюмировал дипломат.

ФРГ, отношения с Россией, Андрей Мельник
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