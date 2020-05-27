Кабмин согласовал нового главу Киевской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение Василия Володина главой Киевской областной госадминистрации. Такое решение правительство приняло во время заседания 27 мая.
В выступлени перед правительством Володин заявил о том, что приоритетом его работы является привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест. Сегодня Володин исполняет обязанности главы Киевской ОГА и является замглавы облгосадминистрации.
Работать на государственной службе Володин начал в 2004 году, когда занял должность специалиста отдела по вопросам налогообложения управления по вопросам налогообложения и внешнеэкономической деятельности Департамента финанзаконодательства Министерства юстиции. В Минюсте он работал до 2006 года на разных должностях.
С 2006 по 2010 год Володин был замначальника Юридического управления в Госагентстве Украины по инвестициям и инновациям. Там же он занимал должность начальника отделения финансового законодательства и развития рынков капитала.
В 2010 году его назначили замгендиректора «Государственной инвестиционной компании». В 2011 Володин стал заместителем главы Набсовета «Украинского банка реконструкции и развития». С 2012 по 2019 год Володин был директором Департамента правового обеспечения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. В 2019 году он также исполнял обязанности гендиректора Госпредприятия «Электронмаш».
11 марта 2020 года президент Владимир Зеленский уволили Алексея Чернышова с должности главы Киевской ОГА. При этом и. о. главы областной госадминистрации Зеленский назначил Василия Володина.
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