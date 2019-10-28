Зеленский сменил главу Киевской облгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил на этот пост Алексея Чернышева.
«Уволить Бно-Айрияна Михаила Кареновича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в указе № 776/2019 от 28 октября.
Указом от № 777/2019 глава государства назначил на эту должность Алексея Михайловича Чернышева.
Как сообщалось, 20 октября Бно-Айриян, которого Зеленский назначил главой Киевской ОГА в июле, подал заявление об отставке.
Чернышев родился в 1977 году в Харькове. Украинский бизнесмен, инвестор.
В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development.
В 2014 году Чернышев основал Kyiv Vision Foundation — организацию, занимающуюся привлечением инвестиций в страну, поддержкой культурных проектов.
Чернышев также занимал пост президента ГК «АВЭК» с 2005 года, а в дальнейшем — главы набсовета ЧАО «Концерн АВЭК и Ко» с 2007 по 2012 год. Он является учредителем ООО «МСБ Финанс», входящей в концерн АВЭК, АО «Холдинговая Компания Синтез», ООО «Блум Девелопмент».
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