Кабмин согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации (ОГА).

Как сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий проект указа президента одобрен на заседании правительства в среду.

Сейчас Кулеба является первым заместителем главы Киевгоргосадминистрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий.

Кроме того, Кабмин одобрил увольнение Василия Володина с должности главы Киевской облгосадминистрации.