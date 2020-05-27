Суд приравнял символику дивизии СС «Галичина» к запрещенной нацистской

Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти признать нацистской символику батальона СС «Галичина». Копию решения суда выложил депутат Максим Бужанский.

С иском к УИНП обратилась глава издательства «Сакцент плюс» Наталья Мясникова. Она просила признать противоправным ответ главы института, а сейчас народного депутата Владимира Вятровича на запрос интернет-издания «Страна.ua» от 16 мая 2017 года.

В своем ответе Вятрович указывал, что символика 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» не относится к запрещенной у Украине национал-социалистической символике.

Иск был подан в сентябре 2017 года, подготовительная стадия процесса длилась почти три года. В среду, 27 мая, коллегия ОАСК рассмотрела иск по существу и удовлетворила частично.