Суд приравнял символику дивизии СС «Галичина» к запрещенной нацистской

Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти признать нацистской символику батальона СС «Галичина». Копию решения суда выложил депутат Максим Бужанский.
С иском к УИНП обратилась глава издательства «Сакцент плюс» Наталья Мясникова. Она просила признать противоправным ответ главы института, а сейчас народного депутата Владимира Вятровича на запрос интернет-издания «Страна.ua» от 16 мая 2017 года.
В своем ответе Вятрович указывал, что символика 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» не относится к запрещенной у Украине национал-социалистической символике.
Иск был подан в сентябре 2017 года, подготовительная стадия процесса длилась почти три года. В среду, 27 мая, коллегия ОАСК рассмотрела иск по существу и удовлетворила частично.
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