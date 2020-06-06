Лукашенко считает, что кто-то заработал на пандемии триллионы долларов

Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что отдельные страны и ведущие мировые компании обогатились за счет пандемии коронавируса. Такую позицию он озвучил, выступая в субботу перед активом Могилевской области.
«Уже весь мир сегодня остановился, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов», — цитирует президента агентство БелТА.
По словам Лукашенко, к настоящему моменту воедино сошлись четыре «пандемии» — в здравоохранении, экономике, политике, а также на информационном поле. В рамках экономической «пандемии», сказал он, Беларусь, как и другие страны, ощущает на себе негативное воздействие. «Нам нужна валюта, чтобы жить. А валюту можно получить, только продавая свой товар на внешних рынках», — отметил президент. Кроме того, продолжил он, государства, обладающие большими запасами сырьевых ресурсов и крупными финансовыми резервами, сегодня не разбрасываются деньгами. «Потому что они не знают, накроет вторая волна этой болезни мир или нет», — добавил Лукашенко.
В качестве третьей «пандемии» он назвал политическую, учитывая, что на ситуации в республике отразилась проходящая президентская кампания. Четвертой «пандемией» белорусский лидер считает информационную, которая также оказывает большое влияние на людей.
Лукашенко также сообщил, что ситуация с коронавирусом в Беларуси находится под контролем, в стране приняты правильные решения, исключающие введение карантина.
«Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая, и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры», — цитирует его агентство.
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