Азербайджан усилил карантин: людей не выпускают из квартир

В Азербайджане в крупных городах с целью предотвращения распространения коронавируса запретили гражданам в течение уикенда покидать собственные жилища.
Об этом пишет Trend.az.
«Жителям Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорана и Абшеронского района запрещено покидать места проживания», — говорится в сообщении.
Жесткий карантинный режим введен с полуночи 6 июня до 6 утра 8 июня.
Жителям этих городов полностью запрещено покидать свои дома. Исключения — только в случае необходимости неотложной медицинской помощи или для участия в похоронах близкого родственника.
На этих выходных — закрыты все магазины, аптеки и заведения общественного питания, прекращает работу общественный транспорт. Пользоваться личными автомобилями тоже запрещено.
В пятницу в Азербайджане зафиксировали 338 случаев COVID-19 в течение суток.
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