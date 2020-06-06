Азербайджан усилил карантин: людей не выпускают из квартир

В Азербайджане в крупных городах с целью предотвращения распространения коронавируса запретили гражданам в течение уикенда покидать собственные жилища.

Об этом пишет Trend.az.

«Жителям Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорана и Абшеронского района запрещено покидать места проживания», — говорится в сообщении.

Жесткий карантинный режим введен с полуночи 6 июня до 6 утра 8 июня.

Жителям этих городов полностью запрещено покидать свои дома. Исключения — только в случае необходимости неотложной медицинской помощи или для участия в похоронах близкого родственника.

На этих выходных — закрыты все магазины, аптеки и заведения общественного питания, прекращает работу общественный транспорт. Пользоваться личными автомобилями тоже запрещено.

В пятницу в Азербайджане зафиксировали 338 случаев COVID-19 в течение суток.