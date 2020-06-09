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КНДР объявила о разрыве связи с Южной Кореей

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КНДР объявила о разрыве связи с Южной Кореей

Пхеньян с полудня 9 июня (06:00 по Киеву) заблокирует линии связи с Сеулом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что это станет первым шагом на пути к ограничению взаимодействия с Южной Кореей и «прекращению других ненужных действий». Такое решение приняли сестра лидера КНДР, первый заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Ким Ё Чжон и зампред ЦК ТПК Ким Ён Чхор.

В КНДР считают, что власти Южной Кореи привели отношения между севером и югом к «конечной точке», а переговоры между странами вызывают «только разочарование». В сообщении ЦТАК говорится, что весь народ Северной Кореи «возмущен предательством южнокорейских властей».

Как отмечает Reuters, Пхеньян уже несколько дней угрожал Сеулу закрытием совместного офиса связи, если власти Южной Кореи не помешают северокорейским перебежчикам забрасывать на территорию КНДР пропагандистские листовки. В частности, 4 июня об этом заявила Ким Ё Чжон.

Утром 8 июня Министерство объединения Республики Корея сообщило, что в Пхеньяне впервые с момента открытия совместного офиса связи в 2018 году не ответили на телефонный звонок из Сеула. Это вызвало опасение, что КНДР может выполнить угрозу и закрыть отделение, отмечало агентство Yonhap.

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Однако позже южнокорейские чиновники рассказали, что во второй половине дня им удалось связаться с КНДР и в Пхеньяне об утреннем инциденте даже не упомянули.

Северокорейские перебежчики и активисты, выступающие против Пхеньяна, посылают воздушные шары с агитационными листовками, в которых резко критикуют северокорейский режим и его лидера. К шарам иногда прикрепляют долларовые купюры и USB-накопители, отмечает Yonhap. Ким Ё Чжон осудила эти действия, назвав их враждебным актом, нарушающим мирные соглашения между Пхеньяном и Сеулом.

Южная Корея, КНДР
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