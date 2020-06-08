В ВОЗ отметили ухудшение ситуации с коронавирусом в мире

Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях заражения коронавирусом в мире и о почти 400 тыс. умерших», — сказал он. «Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — констатировал глава ВОЗ.
Гендиректор также сообщил, что ВОЗ созывает 9 июня онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми.
«Начиная с завтрашнего дня, ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии», — сказал он.
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