Wizz Air начал продавать билеты из Украины в Австрию

Венгерский лоукостер Wizz Air, который возобновил продажу билетов из Украины, запустил в продажу 200 тысяч билетов, в рамках которой рейсы в Украину из Австрии и обратно доступны по 10 евро. Об этом сообщает avianews.

Отмечается, что продажа билетов доступна в размере по 10 евро с учетом сборов.

Также сообщается, что по такой цене можно оформить тариф Basic, который включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20 см. Перевозка багажа и ручной клади большего размера оплачиваются дополнительно.

Кроме того, перелеты от 10 евро есть на маршруты из Киева, Харькова и Запорожья в Вену, а также на новый рейс Киев-Зальцбург, который Wizz Air хочет открыть в июле.

Отметим, что несмотря на то, что продажа билетов возобновилась, в Австрии все еще действуют ограничения на въезд для граждан из Украины, точная дата отмены которых неизвестна.

Исключение делается только для иностранцев, которые имеют право на проживание в Австрии.