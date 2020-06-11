Рейтинг популярных сайтов: в мае украинцы усиленно посещали интернет-магазины и маркетплейсы

Согласно данным Kantar CMeter, в мае украинцы усиленно посещали интернет-магазины и маркетплейсы. Это позволило Rozetka.com.ua, Hotline.ua, Comfy.ua увеличить свои охваты.
Новостные ресурсы зафиксировали позиции в ТОП-15 сайтов. Тройка самых популярных новостных ресурсов в мае: Unian.net, Pravda.com.ua, Tsn.ua.
Охват российской запрещенной социальной сети Vk.com после продолжения блокирования не изменилось.
По словам руководительницы проекта Kantar CMeter Ирины Ворон, продолжение блокирования российских ресурсов в Украине не повлияло на количество пользователей vk.com, ведь последние полгода показатели держатся на уровне 18-20% интернет-пользователей.
Тройка лидеров остается неизменной: Google, Youtube, Facebook.
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