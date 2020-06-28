Лукашенко заявил о необходимости прятать спички во время поездок за границу

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на проблемы с водой, которые возникли в Минске во время его поездки на парад Победы в Москве.

«Я в шутку сказал: куда-то я отъехал, так вы в Минске воду загадили. Уже, когда уезжаю куда-нибудь, спички прячу, чтобы вы не подожгли страну. Поэтому я действительно так осторожничаю, когда выезжаю за пределы Беларуси», — цитирует выступление Лукашенко в Минской области издание «Белорусский партизан».

Также президент заявил, что все время, пока ситуацию с подачей питьевой воды не улучшилась, он держал ее на контроле. По его словам, он грозил минским чиновникам, что они сами будут пить испорченную воду и готовить на ней пищу, сообщает БЕЛТА.

«Диктатура — это плохо, а когда за ночь решили тяжелейшую проблему, диктатура — хорошо. При чем тут диктатура, должна быть ответственность», — отметил Лукашенко.

Проблемы с водой возникли в трех районах Минска. Как объяснил Лукашенко, в ходе замены труб в водоводы закачали застоявшуюся воду, а при попытке ее очистить реагентами «передозировали».

После возвращения из Москвы Лукашенко также заявил о том, что в Беларуси готовится пересмотр Конституции. По его словам, речь идет о том, чтобы по-новому распределить в Основном законе полномочия властей разных уровней и отдать часть прав местным руководителям.

«Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои альтернативщики, через приватизацию, реформы и так далее — это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны», — пригрозил Лукашенко.

С предложением провести референдум для пересмотра Конституции выступил бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, намеренный принять участие в выборах президента страны 9 августа (18 июня он был задержан и помещен в изолятор КГБ, генпрокурор Белоруссии объяснил передачу дела Белгазпромбанка в КГБ тем, что действия его фигурантов создали «реальную угрозу интересам национальной безопасности»). По его мнению, базой для нового Основного закона должна стать Конституция 1994 года, из которой нужно убрать изменения, внесенные при Лукашенко.