Шмыгаль представил Зеленскому график повышения минимальной зарплаты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в субботу президенту Владимиру Зеленскому о предварительном графике, по которому в стране будут повышать минимальную заработную плату.
«Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года — до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн», — сообщает в субботу пресс-служба главы государства.
Зеленский отметил, что такой график выглядит вполне реалистично. «Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев — главный показатель нашей эффективности», — подчеркнул президент.
Ранее Зеленский поставил задачу Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.
«Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко — взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти», — отметил он тогда.
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UA . ПОДИВИСЬ ЯК ВИКРУЧУЮТЬСЯ ЄВРЕЇ РОСІЯНИ ОКУПАНТИ ПУТІН ТРАМП ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЛИШ БИ ВБИТИ КИЇВСЬКУ РУСЬ І ЛЮДСТВО ЛИШ БИ НЕМОЖЛИВО БУЛО ВІД НИХ ЗВІЛЬНИТИСЬ ЛИШ БИ НЕМОЖЛИВО БУЛО ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ ДІТЕЙ І ВНУКІВ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........