Шмыгаль представил Зеленскому график повышения минимальной зарплаты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в субботу президенту Владимиру Зеленскому о предварительном графике, по которому в стране будут повышать минимальную заработную плату.

«Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. грн, с 1 января следующего года — до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн», — сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что такой график выглядит вполне реалистично. «Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев — главный показатель нашей эффективности», — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский поставил задачу Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.

«Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко — взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти», — отметил он тогда.