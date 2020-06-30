Украина готовит выпуск 12-летних евробондов и выкуп бумаг с погашением в 2021-2022 годах

Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет.
Об этом сообщается в документах, имеющихся в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина».
Кроме того, Украина объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $750 млн в связи с размещением новых долговых бумаг.
Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.
Во вторник пройдет телефонная конференция в рамках подготовки сделки, уточнил источник.
Согласно документам, по еврооблигациям-2021, которых на рынке обращается на $1 млрд 409,282 млн по номиналу цена выкупа определена в $1035 за $1000 номинала, а за еврооблигации с погашением в 2022 году, которых обращается на $1 млрд 383,692 млн — $1042,5 за $1000.
В материалах также указано, что более высокий приоритет отдается выкупу еврооблигаций-2021. Украина оставляет за собой право по своему исключительному усмотрению покупать больше или меньше указанного объема.
Согласно документам, тендер будет объявлен 1 июля, а расчеты намечены на 6 июля.
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