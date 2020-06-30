Увеличился список областей, где нельзя ослаблять карантин

Ослаблять карантинные меры нельзя в Киеве и 13 областях включая добавившуюся сегодня Черновицкую, где ухудшился процент выявления новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Минздрав.
Согласно методологии министерства, если регион хотя бы по одному из показателей не соответствует норме, то он попадает в список таких, где нельзя ослаблять карантин. В случае с Черновицкой областью превышен процент выявления новых случаев заболевания, который не должен превышать 10%. Он там составляет 11,54%.
Согласно данным Минздрава, 29 июня в Украине не могли ослабить карантин Киев и 12 регионов: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.
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