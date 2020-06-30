Wizz Air объявила об открытии 5 новых маршрутов из Украины

Бюджетный перевозчик Wizz Air сообщил об открытии 5 новых маршрутов в и из Украины. Уже с сентября 2020 украинские пассажиры смогут полететь из Львова и Киева в Пардубице (Чехия), а с марта 2021 из Одессы в итальянские Милан Мальпенса, Болонью и Рим.

Как отмечает пресс-служба компании, путешественники уже могут бронировать билеты на эти рейсы на официальном сайте wizzair.com и через мобильное приложение WIZZ.

Wizz Air начала свою деятельность в Украине в 2008 году и с тех пор авиакомпания перевезла более 11 млн пассажиров в и из украинских аэропортов.