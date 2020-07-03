Илон Маск за неделю стал богаче на $5,2 млрд

Состояние руководителя компании Tesla Илона Маска за неделю увеличилось на $5,2 млрд, достигнув $46,3 млрд. Об этом сообщил в пятницу журнал Forbes.
По его подсчетам, Маск стал богаче на несколько миллиардов долларов с 26 июня по 2 июля. Предпринимателю принадлежат 13% акций производителя электромобилей Tesla, котировки которых продолжают расти на Нью-Йоркской фондовой бирже. Из-за этого рыночная капитализация предприятия достигла $224,5 млрд. Tesla таким образом обошла практически все 500 компаний, представленных в индексе S&P 500, включая японский автомобилестроительный гигант Toyota.
«Эти цифры увеличиваются и сокращаются, но главным остается выпуск отличной продукции, которая нравится людям», — приводит журнал реакцию Маска на просьбу прокомментировать происходящее.
Предприниматель в списке самых состоятельных людей мира по версии Forbes поднялся на девять позиций, достигнув 22-го места.
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