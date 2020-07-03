Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку в Греции из-за пожара на борту

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший из Берлина в Афины, в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту города Салоники. Об этом говорится в заявлении Генерального секретариата гражданской защиты Греции.

Отмечается, что причиной инцидента стало возгорание в кабине пилота.

На борту находились более 150 пассажиров и шесть членов экипажа, все они были благополучно эвакуированы.