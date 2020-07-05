В Нидерландах спустили на воду первую в мире частную яхту-ледокол

В Нидерландах достроили первую в мире частную яхту-ледокол, которую заказал основатель российского Тинькофф Банка Олег Тиньков. Об этом сообщает профильное издание Yacht Harbour.
Компания Damen Yachting спустила на воду 77-метровое судно La Datcha в портовом городе Флиссинген.
Яхта ледового класса SeaExplorer способна проводить в открытом море до 40 дней без возвращения в порт за счет улучшенных топливных баков и системы сбора мусора, отмечает издание. На ней есть батискаф, две площадки для вертолетов и снегоходы.
Судно предназначено для путешествий в отдаленные уголки мира — от полюсов до тропических островов, говорится на сайте Damen Yachting. Оно рассчитано на 24 членов экипажа и 12 пассажиров. На яхте есть два джакузи, сауна, массажный кабинет и тренажерный зал. В каждой из шести кают есть гардеробная, туалет и душ, либо ванна.
«Мир так велик, а наша жизнь так коротка, что мы должны исследовать как можно больше», — приводит Yacht Harbour слова Тинькова. Он планировал использовать ее 20 дней в году, а в остальное время сдавать в аренду через сайт La Datcha. На нем говорится, что начиная с сентября ее можно арендовать за €740 тыс. в неделю плюс депозит в размере 30% от стоимости аренды на непредвиденные расходы.
Тиньков рассказал о желании построить первый в мире частный ледокол в июле 2018 года. «Я хочу построить ледокол, чтобы ходить на Северный полюс, в Антарктику, Арктику, пройти Северный морской путь — на Камчатку, Чукотку, Курилы», — рассказывал он в интервью Forbes. Журнал писал, что на строительство судна, способного преодолевать большую волну и лед толщиной 30–40 см, Тиньков потратил более €100 млн.
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