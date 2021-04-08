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«Обедневший» Косюк распродает свои яхты

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«Обедневший» Косюк распродает свои яхты

Владелец МХП, одного из крупнейших агрохолдингов Украины, Юрий Косюк выставил на продажу две свои яхты — 85-метровую Ace и 67-метровую Garcon, сообщила украинская редакция журнала Forbes. По ее данным, Garcon, использовавшийся в качестве вспомогательного судна для транспортировки необходимых отдыхающим на Ace грузов (водных мотоциклов, надувных лодок и т.д.), парковки вертолета и проживания отработавших свою смену членов команды Ace, была оценена в €24 млн и была продана в январе 2021 года.

В свою очередь Ace, построенная в 2012 году на немецкой верфи Lurssen и рассчитанная на размещение 10 гостей и 30 членов экипажа, продается за €119 млн и нового владельца пока не нашла.

Основатель портала Yacht Harbour Дмитрий Семенихин пояснил Forbes, что обычная для яхт такого размера и типа цена составляет примерно €75 млн, однако конечная их стоимость зависит от внутренней отделки.

Джим Диксон, директор по яхтам и авиации студии Winch Design, разработавшей дизайн Ace, рассказал, что Косюк хотел построить яхту для семейного отдыха, но такую, чтобы на ней было весело проводить время. В результате на яхте появились кинотеатр, ночная дискотека, тренажерный зал, спа-зона, бассейн с пресной водой и т.д.

По данным Forbes, продажа яхт поможет Косюку погасить долг перед собственной компанией, которой он до конца 2021 года $67,4 млн.

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В 2020 году Косюк занял 1851-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes, его состояние тогда оценивалось в $1,1 млрд. Украинская редакция журнала в июне 2020 года оценила состояние Косюка в такую же сумму, поставив его на шестое место в списке богатейших людей страны.

В 2021 году Косюк выбыл из мирового списка миллиардеров Forbes. Принадлежащая же ему компания МХП по итогам 2020 года получила чистый убыток в размере $133 млн.

МХП, Юрий Косюк, яхта
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