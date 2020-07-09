В Сеуле ищут мэра города – он оставил записку и пропал

Полиция ведет поиски мэра Сеула Пак Вон Суна, объявленного пропавшим. Об этом в четверг сообщило агентство Younhap.

Отмечается, что дочь мэра обратилась в полицию, указав, что он «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание. Его телефон в настоящее время отключен».

Полиция задействует служебных собак и беспилотники.