Пропавший мэр Сеула обнаружен мертвым

Глава городской администрации Сеула Пак Вон Сун в четверг найден мертвым, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на столичную полицию.
Его тело обнаружено в горах Бугаксан севернее Сеула.
Никаких других деталей трагического происшествия пока нет.
Ранее сообщалось, что он пропал без вести — его телефон был отключен.
По словам его дочери, последнее общение с отцом напомнило ей последнюю волю, она в итоге и подняла тревогу. При этом она не уточнила, о чем именно сказал ей тогда отец.
Пак Вон Сун — гражданский активист с длительным стажем стал первым градоначальником Сеула, избранным на третий срок. Это случилось в июне прошлого года. Его рассматривали одним из претендентов на пост президента страны от правящей Демократической партии на выборах 2022 года.
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