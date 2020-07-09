Войти
Зеленский расстроен, что доллар стоит не 30 гривен
позиция
Зеленский расстроен, что доллар стоит не 30 гривен
Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли
официально
Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

«Пленки Деркача»: Порошенко поздравлял Путина с 1 мая

192
«Пленки Деркача»: Порошенко поздравлял Путина с 1 мая

Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал в четверг записи разговор с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» Деркач сказал, что этот разговор, по его данным, состоялся 30 апреля 2015 года.

На записи слышно, как человек, с голосом похожим на голос Порошенко, говорит о том, что «проект миротворцев у наших западных партнеров большого энтузиазма не вызывает». Собеседник отвечает: «Пусть Лавров с Климкиным это обсуждают».

«Я готов подумать по перспективам экономическим, потому что там ситуация тяжелая и переходит к необратимым вещам.., — говорит также человек с голосом Порошенко, — Для того, чтобы эффективно готовились полноценные минские контактные группы, наши коллеги — Хайди, Кучма с Демченко и представитель России собирались и планировали повестку дня, планировали проекты решений. Было бы целесообразным, может, приедет этот представитель в Киев, они встретились бы с Хайди. Пока нет диалога, пусть приедет, проработает. Мы из Минска с пустыми руками выходить не должны».

Он также поздравляет собеседника с праздником 1 мая. «Благодарю, с наступающим. Раньше это называли день Международной солидарности трудящихся, я не знаю, в России изменили это название?» «Да хрен его знает», — отвечает человек с голосом, похожим на голос Путина.

«Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем», — говорит человек с голосом, похожим на Порошенко. «Официально он называется праздник весны и труда, вот как». — отвечает собеседник. «Вы там как, справляетесь со всем?» — спрашивает он со своей стороны. «Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что выстраивается уже какая-то вертикаль. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать непросто. Длинной очереди желающих на должность украинского президента не наблюдается».

Читайте также: В Сеуле ищут мэра города — он оставил записку и пропал

«Зря вы так думаете. Украина — интересная и красивая страна», — говорит другой голос. «Я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки и доверия не падает», — отвечает человек с голосом, похожим на Порошенко. «Ну и слава Богу. Это очень важно, чтобы люди доверяли», — говорит его собеседник.

Петр Порошенко, Владимир Путин, Андрей Деркач
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 9 июля 2020
Среда, 8 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016